Путин: ралли "Шелковый путь" станет значимым мировым спортивным событием

"Впереди у спортсменов пять тысяч километров сложнейшего маршрута, напряженная борьба за победу с сильными и опытными соперниками, серьезная проверка "на прочность" - и техники, и самих участников ралли. Уверен, "Шелковый путь - 2019" объединит большое количество участников и гостей из разных стран, станет значимым событием в мировом спортивном календаре, будет содействовать развитию международного сотрудничества в сфере автоспорта, укреплению гуманитарных контактов", - отметил президент.

Путин подчеркнул, что особой зрелищности и остроты впечатлений соревнованиям добавят мотоциклисты и квадроциклисты, которые участвуют в ралли впервые.

Ралли "Шелковый путь" стартует в субботу в Иркутске, спортивный маршрут гонки составит 3500 км, финиширует ралли 16 июля в китайском Дуньхуане.

Ралли "Шелковый путь" впервые состоялось в 2009 году - маршрут прошел между Казанью и Ашхабадом. Затем три года подряд участники следовали по укороченному маршруту - до Сочи и Геленджика, а в 2013 году - от Москвы до Астрахани. В 2014 и 2015 годах ралли "Шелковый путь" не проводилось, в 2016 и 2017 годах трасса была проложена между Россией и Китаем, а в прошлом году прошла исключительно по территории России.