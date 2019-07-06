РПЛ обсудила взаимодействие с лигами Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии

ТАСС, 6 июля. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) провело встречу с представителями профессиональных футбольных лиг Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Общее собрание клубов РПЛ на заседании 6 июня рекомендовало утвердить увеличение количества команд с сезона-2020/21 с 16 до 18, также этот вопрос обсуждался на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС). Президент РФС Александр Дюков допускал, что расширение лиги возможно с середины 2020 года, но РПЛ должна доказать обоснованность такого шага. Член исполкома РФС, президент ЦСКА Евгений Гинер высказывал идею увеличения числа команд в высшем дивизионе российского футбола за счет привлечения состоятельных клубов из Казахстана, Белоруссии и Армении.

"На встрече обсуждалось взаимодействие между футбольными лигами на территории ЕАЭС", - говорится в сообщении РПЛ.

Чемпионат России проходит в два круга, в течение сезона клубы проводят по 30 игр, встречаясь друг с другом по два раза. За историю чемпионата России было четыре сезона, когда в турнире принимали участие не 16 команд: в 1993, 1996 и 1997 годах играли 18 клубов, в 1992 году - 20 команд, которые были разделены на две группы.