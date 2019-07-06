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Летняя Универсиада в Неаполе

Россиянин Панченко завоевал бронзу в стрельбе из пневматической винтовки на Универсиаде

Золотую медаль завоевал словак Патрик Яны

ТАСС, 6 июля. Россиянин Евгений Панченко завоевал бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Россиянин набрал 227,2 балла. Золотую медаль завоевал словак Патрик Яны (249,2). Серебро выиграл южнокореец Пак Ха Чон (248,3). Еще один российский стрелок, Владислав Фетисов, занял четвертое место (206,5).

25-летний Панченко является бронзовым призером чемпионата мира (2014) среди юниоров в стрельбе из пневматической винтовки.

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав 3 золотые, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (7-5-1), второе место занимает сборная Китая (7-2-0), третье - команда США (5-2-2).

Всемирная летняя Универсиада завершится 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония75113
2Китай7209
3США5229
4Россия36817
5Южная Корея34411
6Тайвань2215
7Чехия2002
8Франция1304
9Италия12811
10Мексика1214
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