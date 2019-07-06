Россияне Молчанов и Николаев завоевали серебро в прыжках в воду с трамплина на Универсиаде

ТАСС, 6 июля. Российские спортсмены Илья Молчанов и Никита Николаев завоевали серебряные медали в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
Они показали результат 373,62 балла. Золото завоевали китайцы Ху Цзыцзе и Ли Пиньгань (403,71), бронза - у итальянцев Андреа Козоли и Франческо Порко (362,64).
Ранее в прыжках с трехметрового трамплина россиянка Карина Шкляр завоевала бронзовую медаль.
Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав 3 золотые, 7 серебряных и 8 бронзовых наград. Лидирует сборная Китая (8-2-0), второе место занимает сборная Японии (7-5-1), третье - команда США (5-2-2).
Всемирная летняя Универсиада завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|8
|2
|0
|10
|2
|Япония
|7
|5
|1
|13
|3
|США
|5
|2
|2
|9
|4
|Россия
|3
|7
|8
|18
|5
|Южная Корея
|3
|4
|4
|11
|6
|Тайвань
|2
|2
|1
|5
|7
|Чехия
|2
|0
|0
|2
|8
|Франция
|1
|3
|0
|4
|9
|Италия
|1
|2
|9
|12
|10
|Мексика
|1
|2
|1
|4