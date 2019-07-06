Россияне Молчанов и Николаев завоевали серебро в прыжках в воду с трамплина на Универсиаде

ТАСС, 6 июля. Российские спортсмены Илья Молчанов и Никита Николаев завоевали серебряные медали в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Они показали результат 373,62 балла. Золото завоевали китайцы Ху Цзыцзе и Ли Пиньгань (403,71), бронза - у итальянцев Андреа Козоли и Франческо Порко (362,64).

Ранее в прыжках с трехметрового трамплина россиянка Карина Шкляр завоевала бронзовую медаль.

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав 3 золотые, 7 серебряных и 8 бронзовых наград. Лидирует сборная Китая (8-2-0), второе место занимает сборная Японии (7-5-1), третье - команда США (5-2-2).

Всемирная летняя Универсиада завершится 14 июля.