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Женский чемпионат Европы по баскетболу

Российские баскетболистки потеряли шансы на участие в Олимпиаде-2020

Россиянки проиграли команде Швеции и не смогли попасть в шестерку сильнейших на чемпионате Европы
Описание
© AP Photo/Darko Vojinovic

БЕЛГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу уступила команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места чемпионата Европы, которые дают право на участие в квалификации Олимпийских игр 2020 года в Токио. Встреча прошла в Белграде.

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Самым результативным игроком встречи стала Мария Вадеева, набравшая 15 очков. В составе сборной Швеции больше всех очков набрала Элин Эльдебринк (14).

Позднее в субботу состоятся полуфинальные матчи чемпионата Европы Франция - Великобритания и Испания - Сербия. В другом матче за выход в квалификацию Олимпиады-2020 сборная Бельгии оказалась сильнее команды Венгрии (72:56). Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.

Полуфиналисты турнира, а также сборные Швеции и Бельгии получили право сыграть в квалификационном турнире к Олимпиаде, который пройдет с 2 по 10 февраля 2020 года. 

Российская команда на групповой стадии чемпионата Европы проиграла первые две встречи турнира бельгийкам (54:67) и сербкам (63:77), затем одержала победу над командой Белоруссии (76:62). Подопечные Олафа Ланге заняли третье место в группе D. В стыковом матче за выход в 1/4 финала сборная России победила команду Италии (63:54), а в четвертьфинале уступила испанкам (54:78).

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд впервые состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. С 1950 года в соревнованиях принимала участие сборная СССР, выигравшая в общей сложности 21 титул. Сборная России побеждала на чемпионатах Европы три раза (2003, 2007, 2011). Действующим чемпионом турнира является сборная Испании.

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Женский чемпионат Европы по баскетболу
Женский чемпионат Европы по баскетболу
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