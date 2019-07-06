{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Сборная России по пляжному футболу победила команду Турции в матче Евролиги

Два мяча забил Юрий Крашенинников

ТАСС, 6 июля. Сборная России по пляжному футболу со счетом 5:2 обыграла команду Турции в матче Евролиги. Соревнования проходят в португальском Назаре.

В составе сборной России дублем отметился Юрий Крашенинников (10-я и 21-я минуты), также голы забили Владимир Раскин (10), Владислав Жариков (17) и Борис Никоноров (36). У турецкой команды отличились Волкан Есилирмак (6) и Чем Кескин (18).

Сборная России выступает в одной группе с командами Азербайджана, Испании и Турции. Следующий матч российские футболисты проведут против испанцев, встреча пройдет 7 июля.

Евролига по пляжному футболу - коммерческий турнир, который проводится с 1998 года. Соревнования проходят в три этапа, последний из которых - Суперфинал, который пройдет с 5 по 8 сентября в португальском городе Фигейра-да-Фош.

Сборная России является двукратным чемпионом мира и бронзовым призером первенства мира, также россияне пять раз становились победителями Евролиги.

Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Женский чемпионат Европы по баскетболу
Тренер: женская сборная России по баскетболу не заслуживала победы в игре ЧЕ с шведками
Россиянки после поражения от шведок на ЧЕ лишились шанса на участие в Олимпиаде-2020
Читать полностью