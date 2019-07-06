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Женский чемпионат Европы по баскетболу

Кириленко: российские баскетболистки не выполнили задачу-минимум на чемпионате Европы

Сборная России не сумела занять шестое место на европейском первенстве и второй раз подряд пропустит Олимпиаду
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко
© Владимир Гердо/ТАСС

БЕЛГРАД, 6 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России не выполнила задачу-минимум на чемпионат Европы по баскетболу, работа главного тренера Олафа Ланге будет обсуждаться на тренерском совете. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

В субботу сборная России проиграла команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места чемпионата Европы и потеряла шансы пробиться на Олимпиаду 2020 года в Токио. Право на участие в олимпийском квалификационном турнире получают шесть лучших команд чемпионата Европы.

"Задача-минимум была - попасть в олимпийскую квалификацию, она не выполнена. В любом случае работа Ланге будет обсуждаться на тренерском совете, это стандартная процедура. Турнир показал, что 7-8-е место - это наш уровень пока, есть сильные места, но слабые пока преобладают. Скорее всего, будут изменения в тренерском штабе", - сказал Кириленко.

Сборная России второй раз кряду не примет участие в олимпийском баскетбольном турнире. В 2004 и 2008 годах российские баскетболистки завоевывали бронзовые медали Игр, что является лучшим достижением на Олимпиадах.

Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.

Теги
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