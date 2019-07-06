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Женский чемпионат Европы по баскетболу

Тренер: женская сборная России по баскетболу не заслуживала победы в игре ЧЕ с шведками

Россиянки после поражения от шведок на ЧЕ лишились шанса на участие в Олимпиаде-2020
Главный тренер женской сборной России по баскетболу Олаф Ланге EPA-EFE/ANDREJ CUKIC
Описание
Главный тренер женской сборной России по баскетболу Олаф Ланге
© EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

БЕЛГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Женская сборная России по баскетболу по делу уступила команде Швеции в матче за 5-6-е места на чемпионате Европы. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал в субботу после игры главный тренер российской команды Олаф Ланге.

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В субботу сборная России проиграла команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места чемпионата Европы.

"Мы не заслуживали победы, - сказал Ланге. - Поэтому поздравляю Швецию, которая была чуть сильнее. Выход в четвертьфинал, учитывая начало, это не плохо. Сейчас же важно перегруппироваться, собраться и готовиться к новому турниру".

"У России хорошее талантливое поколение, у России есть будущее. Надо извлечь уроки. И, конечно, очевидна проблема с защитниками", - добавил специалист.

После этого поражения россиянки потеряли шансы выступить на Олимпиаде 2020 года, которая пройдет в Токио. Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.

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