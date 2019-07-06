Голландец Мике Тёниссен стал победителем первого этапа "Тур де Франс"

ТАСС, 6 июля. Голландский велогонщик Мике Тёниссен, выступающий за команду Jumbo-Visma, стал победителем первого этапа престижной шоссейной многодневной гонки "Тур де Франс", стартовавшей в Брюсселе. Он преодолел дистанцию 194,5 км за 4 часа 22 минуты 37 секунд.

Второе место занял словацкий велогонщик Петер Саган (+0.04) из Bora - Hansgrohe. Третьим стал австралиец Калеб Юэн (+0.06) из команды Lotto-Soudal.

Россиянин Ильнур Закарин, выступающий за швейцарскую команду "Катюша-Альпецин", финишировал 103-м (+0.10).

На втором этапе, который пройдет в Брюсселе 7 июля, будет проведена командная гонка с раздельным стартом.

"Тур де Франс" проходит в 106-й раз, в этом году маршрут проложен по территории Бельгии и Франции. Многодневка включает в себя 21 этап общей протяженностью в 3480,3 км. "Тур де Франс" завершится 28 июля. В прошлом году победителем стал британский велогонщик команды Sky Томас Герайнт.