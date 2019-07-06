Овечкина назвала тренерским поражение российских баскетболисток от шведок на ЧЕ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Татьяна Овечкина считает, что в поражении российской сборной от шведок в матче чемпионата Европы большая доля вины лежит на главном тренере Олафе Ланге. Такое мнение она высказала ТАСС.

В субботу сборная России проиграла команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места чемпионата Европы и потеряла шансы пробиться на Олимпиаду 2020 года в Токио. Право на участие в олимпийском квалификационном турнире получают шесть лучших команд чемпионата Европы.

"Я считаю, это полностью тренерское поражение, - сказала Овечкина, мать российского хоккеиста Александра Овечкина. - Я не увидела никаких наигранных комбинаций. Мы не бежали вообще в быстрые прорывы, хотя сборная России всегда убегала в контратаки. Надо заставлять бежать, а у нас были какие-то непонятные взаимодействия в нападении".

"Игра сборной России сегодня чуть не довела меня до инфаркта. Даже не знаю, какие слова подобрать, такая опустошенность. Тренера надо поменять, он вообще никакой, эмоций не проявляет, в конце игра шла очко в очко, а он даже не встал, не подбодрил, не завел девчонок. Что ему до нас, до российского баскетбола, его лицо ничего не выражает, на площадке не было хозяина, а за площадкой - тем более", - добавила собеседница агентства.

Овечкина считает, что у сборной России не было наигранных комбинаций и заготовок на концовку игры. "У нас все девчонки в сборной хорошие, у них была сила воли, желание, есть мастерство. Лучше было понадеяться на [Марию] Вадееву с [Натальей] Виеру, вообще с ними надо больше играть, у нас классные "большие". Надо отдавать им больше передач, Маша Вадеева очень техничная, все умеет делать, может и сама забросить и пас отдать, видит, где подстраховка идет", - подчеркнула Овечкина.

После игры немецкий тренер сборной России Олаф Ланге отметил, что в команде проблема с защитниками. "У нас есть хорошие разыгрывающие, просто надо доверять им. У нас девочки умеют все делать, только им нужно показать, что делать, дать установку, объяснить. А мне кажется, они сами не понимали, что делать", - подытожила двукратная олимпийская чемпионка.