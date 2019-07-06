Россияне Красильников и Стояновский вышли в финал ЧМ по пляжному волейболу

ТАСС, 6 июля. Российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский одержали победу в полуфинале чемпионата мира по пляжному волейболу. Соревнования проходят в немецком Гамбурге.

Российские спортсмены обыграли американцев Три Борна и Трэвора Крэбба со счетом 21:13, 19:21, 15:11. В финале российский дуэт сыграет с победителем встречи немцев Клеменса Уиклера и Юлиуса Толе против норвежцев Андерса Бернтсена Мола и Кристиана Сёрума, этот матч пройдет позднее в субботу. Финал и игра за бронзовые награды состоятся в воскресенье.

Никита Лямин и Тарас Мыськив, а также Илья Лешуков и Константин Семенов не сумели пробиться в четвертьфинал. Максим Худяков и Игорь Величко не вышли в плей-офф.

Красильников играет в паре со Стояновским с 2018 года. В 2017-м Красильников вместе с Никитой Ляминым завоевали бронзу чемпионата мира в Вене.

Общий призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победители получат путевку на Олимпийские игры 2020 года. Чемпионат мира завершится 7 июля.