Корстин: сборная России не смогла реализовать потенциал на женском Евробаскете

БЕЛГРАД, 6 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по баскетболу, проиграв команде Швеции в матче за 5-6-е места на чемпионате Европы, не смогла реализовать потенциал. Такое мнение ТАСС высказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, которая в составе национальной команды трижды выигрывала Евробаскет и два раза становилась бронзовым призером Олимпийских игр.

В субботу сборная России проиграла команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места чемпионата Европы и потеряла шансы пробиться на Олимпиаду 2020 года в Токио. Национальная команда второй раз кряду не примет участие в олимпийском баскетбольном турнире. В 2004 и 2008 годах российские баскетболистки завоевывали бронзовые медали Игр, что является лучшим достижением сборной России на Олимпиадах.

"Турнир показал, что все сборные научились играть в баскетбол, - сказала Корстин. - Средний уровень стал выше, выровнялся. К сожалению, наша команда показала очень хорошую игру на товарищеских турнирах, но на чемпионате Европы потенциал не смогла реализовать".

"В чем причины этого? Нехватка опыта, недостаток тренерских задумок, - отметила она. - Команда у нас есть, и в ней собраны как опытные игроки, так и очень талантливая молодежь. Мария Вадеева была лидером на турнире, но остальные девочки, к сожалению, не смогли ее поддержать".

"Важную роль играет психология, и я уже много лет говорю, что в мужских и женских командах должен быть штатный психолог, - добавила трехкратная победительница чемпионатов Европы. - У нашей команды был потенциал попасть в шестерку, дающую право попасть в олимпийский отбор. Победы или призовой тройки ждать не приходилось, но выполнить задачу было реально. Это сделать не получилось".