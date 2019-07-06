{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Женский чемпионат Европы по баскетболу

Корстин: сборная России не смогла реализовать потенциал на женском Евробаскете

Россиянки после поражения от шведок на ЧЕ лишились шанса на участие в Олимпиаде-2020
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев
Описание
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин
© ИТАР-ТАСС/ Артем Коротаев

БЕЛГРАД, 6 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Женская сборная России по баскетболу, проиграв команде Швеции в матче за 5-6-е места на чемпионате Европы, не смогла реализовать потенциал. Такое мнение ТАСС высказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин, которая в составе национальной команды трижды выигрывала Евробаскет и два раза становилась бронзовым призером Олимпийских игр.

В субботу сборная России проиграла команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места чемпионата Европы и потеряла шансы пробиться на Олимпиаду 2020 года в Токио. Национальная команда второй раз кряду не примет участие в олимпийском баскетбольном турнире. В 2004 и 2008 годах российские баскетболистки завоевывали бронзовые медали Игр, что является лучшим достижением сборной России на Олимпиадах.

"Турнир показал, что все сборные научились играть в баскетбол, - сказала Корстин. - Средний уровень стал выше, выровнялся. К сожалению, наша команда показала очень хорошую игру на товарищеских турнирах, но на чемпионате Европы потенциал не смогла реализовать".

"В чем причины этого? Нехватка опыта, недостаток тренерских задумок, - отметила она. - Команда у нас есть, и в ней собраны как опытные игроки, так и очень талантливая молодежь. Мария Вадеева была лидером на турнире, но остальные девочки, к сожалению, не смогли ее поддержать".

"Важную роль играет психология, и я уже много лет говорю, что в мужских и женских командах должен быть штатный психолог, - добавила трехкратная победительница чемпионатов Европы. - У нашей команды был потенциал попасть в шестерку, дающую право попасть в олимпийский отбор. Победы или призовой тройки ждать не приходилось, но выполнить задачу было реально. Это сделать не получилось".

Теги
Женский чемпионат Европы по баскетболу
Сборные по футболу
Сборная Швеции завоевала бронзу женского чемпионата мира по футболу
В матче за третье место шведки обыграли команду Англии
Читать полностью