Легкоатлетка Чичерова рассчитывала взять высоту 2 м на Мемориале Знаменских

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 6 июля. /ТАСС/. Прыгунья в высоту Анна Чичерова рассчитывала показать более высокий результат на Мемориале Знаменских. Об этом 36-летняя спортсменка рассказала журналистам после соревнований.

В субботу на Мемориале Знаменских в подмосковном Жуковском Чичерова стала победительницей, взяв высоту 1,91 м, после чего не сумела взять 1,95 м. Ранее спортсменка на Кубке Подмосковья взяла высоту 2 м.

"Сегодня у меня нелетная погода с самого начала, не получалось сделать так, как надо. Надо подумать, что было не так, пересмотреть запись, - сказала Чичерова. - По погоде отлично все сегодня, дождик нас не намочил, прохладно немного было, но это не основная причина того, что сегодня вышло. Я думала, что прыгну сегодня два метра точно, по тренировкам все к этому шло".

"Всегда ставлю цель прыгать как можно выше, а какое будет место, рассудят обстановка и обстоятельства. Не ожидала, что сегодня будет такой нелетный день, но нужно с этим состоянием разобраться и сделать так, как могу, на чемпионате России", - заключила спортсменка.

Чичерова является олимпийской чемпионкой 2012 года и чемпионкой мира 2011 года. Юбилейный, 100-й чемпионат России пройдет 24-27 июля в Чебоксарах.