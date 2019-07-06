Французские баскетболистки стали первыми финалистками чемпионата Европы

БЕЛГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Женская сборная Франции со счетом 63:56 обыграла команду Великобритании в полуфинале чемпионата Европы по баскетболу. Игра проходила в Белграде.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд впервые состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. Действующими чемпионками Европы является сборная Испании.

Самым результативным игроком встречи стала француженка Марин Жоаннес, в активе которой 20 очков. В составе команды Великобритании больше всего очков набрала Шантель Хэнди - 11.

В финале сборная Франции встретится с победителем встречи между сборными Испании и Сербии, который пройдет позднее в субботу.

Ранее в субботу сборная России уступила команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места первенства Европы и потеряла шансы на участие в Олимпийских играх 2020 года.

Полуфиналисты турнира и две лучшие команды из числа проигравших в 1/4 финала получили право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио. Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.