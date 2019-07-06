"Локомотив" в третий раз стал обладателем Суперкубка России по футболу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Футболисты столичного "Локомотива" обыграли петербургский "Зенит" со счетом 3:2 в матче за Олимп - Суперкубок России. Встреча прошла в Москве на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Петровском парке.

В составе победителей голы забили Федор Смолов (6-я минута), Алексей Миранчук (79 и 82). У петербургской команды дубль на свой счет записал Сердар Азмун (45+2 и 53). На 90-й минуте за вторую желтую карточку был удален футболист "Зенита" Магомед Оздоев. В составе "Локомотива" первые матчи провели защитники Дмитрий Живоглядов и бразилец Серкейра Мурило.

Перед началом встречи футболисты "Локомотива" вышли в футболках в поддержку перуанского нападающего команды Джефферсона Фарфана, получившего травму колена в игре за национальную сборную на Кубке Америки. Матч начался с минуты молчания в память о подводниках, погибших в Баренцевом море.

"Зенит" и "Локомотив" встречались в матче за Суперкубок России в третий раз, ранее петербургский клуб одерживал победы в 2008 и 2015 годах - 2:1 и 1:1 (4:2 по пенальти) соответственно. "Локомотив" в третий раз выиграл Суперкубок России, ранее подобного достижения железнодорожники добивались в 2003 и 2005 годах. Петербургский клуб четырежды становился обладателем трофея - в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах.

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в третий раз завоевал трофей, что является рекордом Суперкубка России. По две победы имеют в активе Курбан Бердыев, Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий.

Следующие игры "Зенит" и "Локомотив" проведут в первом туре чемпионата страны 14 и 15 июля соответственно. Петербуржцы дома примут "Тамбов", а столичный клуб дома сыграет с казанским "Рубином".

Полиция предотвратила массовые стычки фанатов

Зрители начали заполнять территорию вокруг стадиона за три часа до начала игры. Было очень много компаний, в которых находились как болельщики "Зенита", так и "Локомотива". Вокруг арены любителей футбола ждали различные конкурсы, магазины с атрибутикой, предлагавшие широкий выбор для настоящих болельщиков, а также фуд-корты.

Матч между "Локомотивом" и "Зенитом" - это не только противостояние двух клубов, но и битва среди активных болельщиков обеих команд. Перед матчем в метро, а также на улице возле стадиона происходили небольшие стычки между фанатами - их быстро удалось остановить благодаря действиям сотрудников правоохранительных органов.

Стоит отметить хорошую работу сотрудников стадиона, которые организовали удобную пропускную систему: на входе на стадион и трибуны не было долгих очередей, несмотря на большое количество посетителей матча. Также внутри "ВТБ-Арены" было развешено множество указателей, которые помогали зрителям найти нужный сектор, указывали на все выходы со стадиона. За полтора часа до начала матча трибуны стали заполняться болельщиками. Самые активные из них стали скандировать самые известные лозунги среди поклонников обеих команд.

Минута молчания и обмен голами

Встреча началась с минуты молчания в память о моряках-подводниках, погибших на атомной глубоководной станции АС-31 "Лошарик". На трибуне болельщиков "Зенита" появились баннеры, на которых были написаны слова сочувствия и поддержки.

Первые минуты прошли в высоком темпе с небольшим территориальным преимуществом "Зенита", который пытался играть в позиционный футбол, "Локомотив" же сделал ставки на контратаки. Первый же голевой момент команды Юрия Семина увенчался успехом. Рифат Жемалетдинов принял мяч в центре поля на шестой минуте матча и отдал пас на Федора Смолова, который вышел один на один с вратарем "Зенита" Андреем Луневым, нападающий сборной России был точен, хотя вратарь петербуржцев сумел коснуться мяча. Этот гол стал вторым в списке самых быстрых мячей в истории Суперкубков России, первое место принадлежит бразильскому легионеру ЦСКА Вагнер Лаву, который в 2007 году поразил ворота "Спартака" на исходе первой минуты матча.

"Зенит" пытался отвечать атаками через фланги и забросами на Артема Дзюбу, однако защитники "Локомотива" грамотно действовали на подступах к своей штрафной и не позволяли подопечным Сергея Семака создавать опасные моменты. Первый удар в створ ворот "Локомотива" состоялся в середине первого тайма, когда после подачи углового Игорь Смольников пробивал с убойной позиции, но мяч угодил в руки вратаря Маринато Гилерме. После этого эпизода "Зенит" оживился и начал наносить больше ударов по воротам железнодорожников. Сравнять счет петербуржцам удалось уже в добавленное время к первому тайму: после заблокированного удара Дзюбы в штрафной площади первым на мяче был иранский нападающий Азмун, который с линии вратарской пробил в правый нижний угол.

В течение практически всего первого тайма активные болельщики "Локомотива" сохраняли тишину на своей трибуне. Это связано с позицией поклонников железнодорожников, которые недовольны тем, что руководство красно-зеленых не хочет организовать встречу с болельщиками.

Два дубля и первый за 14 лет Суперкубок "Локомотива"

Футболисты "Зенита" сохранили позитивный настрой после перерыва и сразу забрали мяч. Петербуржцы начали быстрее передвигаться по полю и расставаться с мячом. "Зенит" продолжил растягивать оборонительные редуты "Локомотива" через фланги, и это дало результат - на 51-й минуте Игорь Смольников прошел по правому флангу и прострелил в штрафную, где Азмун обыграл бразильского новичка железнодорожников Серкейру Мурило и пробил в нижний угол, оформив дубль. Иранец стал третьим футболистом в истории Суперкубков России, который забил два гола в этом турнире, также дублями в Суперкубках отличались игроки ЦСКА бразилец Жо и японец Кейсуке Хонда.

Несмотря на проигрышную ситуацию, "Локомотив" продолжил играть на контратаках, но к особым результатов это не приводило, в то время как фланги "Зенита" приносили большую пользу своей команде. На 65-й минуте Юрий Жирков, который недавно продлил контракт с "Зенитом", прошел по флангу и подал в штрафную, однако Азмун не сумел попасть в верхний угол.

Оживление "Локомотива" началось уже после середины второй половины встречи. Красно-зеленые переключились на позиционный футбол, что сказалось на руку подопечным Семина. На 72-й минуте Смолов был близок к дублю, но мяч угодл в перекладину.

Переломный момент произошел спустя семь минут - Алексей Миранчук, здорово разобравшись с соперником в штрафной, нанес обводящий удар в дальний угол ворот Лунева. Через три минуты он же отважился на удар из-за пределов штрафной, к чему вратарь "Зенита" оказался не готов. В концовке "Локомотив" имел еще два отличных момента, но с ударом Антона Миранчука справился вратарь, а Эдер пробил в штангу.

До последних секунд встречи "Зенит" пытался сравнять счет, даже несмотря на то, что в компенсированное время с поля был удален Магомед Оздоев. Полузащитник грубо сыграл в центре поля против Гжегожа Крыховяка, за что и получил вторую желтую карточку. Уже оставшись в меньшинстве, сине-бело-голубые могли сравнять счет и перевести матч в дополнительное время, но с ударом со средней дистанции в исполнении Смольникова не без труда справился Гильерме.

"Локомотив" впервые с 2005 года и в третий раз в истории выиграл Суперкубок России.