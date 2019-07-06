Мещеряков: ФК "Локомотив" перед стартом РПЛ находится в лучшей форме, чем год назад

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив перед стартом сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) находится в лучшей форме, чем перед стартом прошлого сезона. Об этом ТАСС заявил председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков после победы "Локомотива" в Суперкубке России.

Футболисты "Локомотива" обыграли петербургский "Зенит" со счетом 3:2 в матче за Олимп - Суперкубок России. Встреча прошла в Москве на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Петровском парке.

"Я хочу выразить благодарность тренерскому штабу за то, что так подвели команду к этому матчу, а игрокам за то, что они бились на поле, - сказал Мещеряков. - Хочу сказать, что мы точно еще не показываем всей своей игры, у нас впереди много работы. Эта победа показывает, что мы на правильном пути, и команда в начале этого сезона, на мой взгляд, в лучшем состоянии, чем в начале прошлого".

"В предстоящем сезоне мы настраиваемся на победу в каждом матче, у нас нет никакой другой цели на сезон. Мы должны радовать своих болельщиков и показывать, что стали уже по-настоящему большим клубом. В Лиге чемпионов, как и в любых других соревнованиях, задача такая же - победа в каждом матче", - добавил Мещеряков.