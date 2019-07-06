Семак заявил, что недоволен судейством в матче за Суперкубок России по футболу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что недоволен работой главного арбитра матча за Суперкубок России по футболу Сергея Лапочкина. Об этом журналистам на послематчевой пресс-конференции заявил сам Семак.

Матч между чемпионом России сезона-2018/19 "Зенитом" и действующим обладателем национального кубка "Локомотивом" прошел на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Петровском парке и завершился со счетом 3:2 в пользу "Локомотива".

"Сложная игра, ошибались сегодня, будем разбирать и готовиться. Проблем, ошибок и вопросов много, игра была достаточно сложной. Проигрывать всегда неприятно, но мы поздравляем "Локомотив" с победой, нам надо учесть все ошибки и не повторять эти ошибки в сезоне. Относительно третьего гола: виноват Лунев или нет, в этом мы разберемся позже, проигрывает вся команда, поэтому нет смысла перекладывать вину на двух-трех игроков", - сказал Семак.

"Я недоволен судейством, оно вызвало много вопросов. Фолы свистелись там, где их не было, не назначались пенальти там, где они были. Очень ждем систему VAR [видеопомощи арбитрам] в российском чемпионате", - добавил Семак.

"Зенит" и "Локомотив" встречались в матче за Суперкубок России в третий раз, в двух предыдущих встречах (2008, 2015) сильнее оказывался клуб из Санкт-Петербурга. "Локомотив" в третий раз стал обладателем Суперкубка России, ранее подобного достижения железнодорожники добивались в 2003 и 2005 годах. Петербургский клуб четыре раза завоевывал трофей - в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах.

Следующие игры "Зенит" и "Локомотив" проведут в первом туре чемпионата страны 14 и 15 июля соответственно. Петербуржцы на домашнем поле сыграют против новичка Российской премьер-лиги "Тамбова", а столичный клуб дома примет казанский "Рубин".