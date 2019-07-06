Экс-президент ФК "Локомотив" Наумов верил в победу команды, даже когда "Зенит" вел в счете

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший президент футбольного клуба "Локомотив" Николай Наумов был уверен, что команда обыграет "Зенит" в матче за Олимп - Суперкубок России, даже когда петербуржцы вели со счетом 2:1. Об этом бывший руководитель московского клуба рассказал по телефону ТАСС.

В субботу футболисты "Локомотива" в Москве на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Петровском парке обыграли "Зенит" со счетом 3:2. В составе победителей голом отметился Федор Смолов, еще два мяча на свой счет записал Алексей Миранчук, признанный самым ценным игроком встречи.

"Игра мне очень понравилась, хорошая, - сказал Наумов. - Я думал, что "Локомотив" победит со счетом 2:1, а получилось 3:2. Думал, будет более жесткая и упорная борьба. "Локомотив" выиграл по делу, особенно во втором тайме - он сильнее в организации игры, функционально выглядел лучше и в результате победил".

"Мне очень понравились братья Миранчуки, Федор Смолов хорошо выглядел, в средней линии Димка Баринов отлично выглядел, - добавил он. - Мне кажется, мобильность "Локомотива", организация игры и выбранная Юрием Семиным тактика способствовали тому, что команда, несмотря на то, что начинала проигрывать, победила. Даже когда она проигрывала, было чувство, что "Локомотив" додавит. Так и получилось".

"То, что Семин переиграл Сергея Семака - это безусловно, - заявил экс-президент "Локомотива". - Он выстроил игру очень правильно - "Локомотив" играл компактно. По сути, "Зенит" имел два момента и оба использовал, а у "Локомотива" была и перекладина после удара Смолова, и штанга. Но надо отдать должное "Зениту" - в конце первого тайма и в начале второго он использовал свои моменты".

"Получился настоящий кубковый матч. И стадион был хороший, и публика - антураж великолепный! Думаю, это очень хорошее начало сезона. Вряд ли найдется человек, равнодушный к этой игре", - резюмировал Наумов.