Кикнадзе удивлен молчанием фанатов ФК "Локомотив" в начале матча с "Зенитом"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе удивлен поступком болельщиков, которые не поддерживали команду в начале матча за Суперкубок России по футболу. Об этом он сказал ТАСС после игры.

Футболисты "Локомотива" обыграли петербургский "Зенит" со счетом 3:2 в матче за Олимп - Суперкубок России. Встреча прошла в Москве на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Петровском парке. Фанаты "Локомотива" первые 35 минут молчали и не поддерживали команду.

"Это удивило, я не знаю, в чем дело, буду узнавать, - сказал Кикнадзе. - Я до игры не знал, что они будут молчать. На мой взгляд, это не совсем правильно, потому что ребятам легче играть, когда идет поддержка, тем более такая, какая есть у нас на трибунах", - отметил Кикнадзе.