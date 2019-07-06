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Летняя Универсиада в Неаполе

Гимнастка Перебиносова стала серебряным призером Универсиады в многоборье

Бронза у еще одной россиянки, Лилии Ахаимовой

ТАСС, 6 июля. Российская гимнастка Ульяна Перебиносова стала второй в многоборье на Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Россиянка в сумме за четыре дисциплины набрала 52,700 балла. Победу одержала японская спортсменка Хитоми Хатакэда (53,925). Бронзовая медаль у еще одной россиянки, Лилии Ахаимовой (52,700).

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав 3 золотые, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (12-7-3), второе место занимает команда Китая (9-2-0), третье - сборная США (7-2-4).

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония127322
2Китай92011
3США72413
4Россия3101124
5Южная Корея36514
6Италия231015
7Тайвань2327
8Чехия2002
8ЮАР2002
10Франция1315
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Летняя Универсиада в Неаполе
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