Гимнастка Перебиносова стала серебряным призером Универсиады в многоборье

ТАСС, 6 июля. Российская гимнастка Ульяна Перебиносова стала второй в многоборье на Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.
Россиянка в сумме за четыре дисциплины набрала 52,700 балла. Победу одержала японская спортсменка Хитоми Хатакэда (53,925). Бронзовая медаль у еще одной россиянки, Лилии Ахаимовой (52,700).
Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете Игр, завоевав 3 золотые, 10 серебряных и 11 бронзовых медалей. Лидирует сборная Японии (12-7-3), второе место занимает команда Китая (9-2-0), третье - сборная США (7-2-4).
Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Япония
|12
|7
|3
|22
|2
|Китай
|9
|2
|0
|11
|3
|США
|7
|2
|4
|13
|4
|Россия
|3
|10
|11
|24
|5
|Южная Корея
|3
|6
|5
|14
|6
|Италия
|2
|3
|10
|15
|7
|Тайвань
|2
|3
|2
|7
|8
|Чехия
|2
|0
|0
|2
|8
|ЮАР
|2
|0
|0
|2
|10
|Франция
|1
|3
|1
|5