Семин заявил, что стадион ФК "Динамо" является счастливым для "Локомотива"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Домашний стадион столичного "Динамо" является счастливым для московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом журналистам на пресс-конференции после матча за Суперкубок России заявил главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

"Локомотив" обыграл "Зенит" со счетом 3:2 в матче Олимп - Суперкубка России по футболу. Встреча прошла в Москве на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Петровском парке.

"В первую очередь, хочется поблагодарить организаторов, мы играли на прекрасном новом стадионе "Динамо", футболисты обеих команд показали отличную игру, - сказал Семин. - Мы бились за трофей, за себя, нас отлично поддерживали болельщики, приятно, что мы выиграли, тем более у "Зенита", они очень хорошо укомплектованы. После второго пропущенного гола мы потеряли инициативу, изначальный план перестал работать, контратакующая игра не получалась, нужно было перестраиваться. Мы выпустили Эдера, Алексея Миранчука нельзя было оставлять в центре, и мы перевели его на правый фланг - он фантастически исполнил ту роль, которая ему была предоставлена".

Также 72-летний специалист высказался о ситуации с активными болельщиками "Локомотива", которые молчали в течение почти всего первого тайма: "Мы играем для болельщиков, мы должны друг друга слышать. Они у нас преданные, вы посмотрите, как ради них бьются футболисты, мы должны учитывать мнение каждого болельщика".

"На этом стадионе "Локомотив" стал чемпионом, выигрывал кубки, я сам здесь играл еще футболистом - для нас стадион "Динамо" является счастливым", - заключил главный тренер "Локомотива".

"Зенит" и "Локомотив" встречались в матче за Суперкубок России в третий раз, ранее петербургский клуб одерживал победы в 2008 и 2015 годах - 2:1 и 1:1 (4:2 по пенальти) соответственно. "Локомотив" в третий раз выиграл Суперкубок России, ранее подобного достижения железнодорожники добивались в 2003 и 2005 годах. Петербуржцы клуб четырежды становился обладателем трофея - в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах.