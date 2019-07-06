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Футбол в России

Футболист "Зенита" Джорджевич считает, что "Локомотив" заслужил победу в Суперкубке России

"Локомотив" победил "Зенит" со счетом 3:2

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" заслуженно победил санкт-петербургский "Зенит" и завоевал Олимп - Суперкубок России по футболу. Такое мнение высказал журналистам в субботу после игры нападающий "Зенита" Лука Джорджевич.

В субботу "Зенит" уступил "Локомотиву" в матче за Олимп - Суперкубок России со счетом 2:3.

"Конечно, мы сильно расстроены, на сборах готовились к этой игре, у нас не получилось все как надо, соперник эту победу заслужил. В концовке непонятно, что случилось - за три минуты получили два гола. Получили первый, не успели вернуться и открыть глаза, а уже опять забили. "Локомотив" был сегодня хорош, могу их только поздравить", - заявил Джорджевич.

Встреча прошла в Москве на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Петровском парке. "Локомотив" стал трехкратным обладателем трофея.

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