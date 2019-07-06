Актер Баринов назвал победу "Локомотива" в матче за Суперкубок России изумительной

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Победа футбольного клуба "Локомотив" над "Зенитом" в матче за Суперкубок России была изумительна. Такое мнение ТАСС высказал народный артист РФ известный болельщик московской команды Валерий Баринов.

"Локомотив" в субботу на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина обыграл "Зенит" со счетом 3:2. В составе победителей гол забил Федор Смолов, еще два мяча на свой счет записал Алексей Миранчук, признанный самым ценным игроком встречи. У проигравших дублем отметился Сердар Азмун.

"Это изумительная победа! Матч не был проходным, игра была "от ножа", - сказал Баринов. - Не могу сказать, что команды играли жестко, они действовали бескомпромиссно, и это замечательно!"

"Чего ждать от команды в чемпионате и Лиге чемпионов? Я теперь как Семин (главный тренер "Локомотива" - прим. ТАСС) - ждем следующего матча. Жизнь - такая штука... Тем более я из тех болельщиков, которые никогда не дают прогнозы на свою команду".

Для "Локомотива" победа в матче за Суперкубок России стала первой с 2005 года и третьей в истории клуба. В прошлом и позапрошлом годах железнодорожники также играли за Суперкубок, но уступили "Спартаку" и ЦСКА - 1:2 и 0:1 соответственно.