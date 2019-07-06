Футболист "Локомотива" Ротенберг отметил тренерское искусство Семина

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" обыграл санкт-петербургский "Зенит" в матче за Суперкубок России благодаря тренерскому искусству Юрия Семина. Об этом журналистам в субботу после игры заявил защитник "Локомотива" Борис Ротенберг.

"Локомотив" в третий раз стал обладателем Суперкубка России по футболу

В субботу "Локомотив" обыграл "Зенит" в матче за Суперкубок России со счетом 3:2.

"Юрий Павлович - какой-то мифический человек, не знаю, как у него это получается. Игроки приходят, уходят, а он остается и добивается результата каждый раз, это тренерское искусство. Если бы не было такого тренера, мы бы не победили сегодня. Я горжусь командой", - сказал Ротенберг.

В данный момент Ротенберг восстанавливается от травмы колена. "Сейчас я закончил курс антибиотиков, это был один из тяжелейших моментов в жизни. Врач наконец дал мне разрешение потихоньку восстанавливаться. Боюсь говорить сроки, но примерно через 6-8 месяцев восстановлюсь, если инфекция не вернется", - рассказал игрок.

"Локомотив" стал трехкратным обладателем трофея.