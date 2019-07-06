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Футбол в России

Филатов: игра "Локомотива" с "Зенитом" за Суперкубок была хороша не по времени года

"Локомотив" выиграл у "Зенита" и стал обладателем Суперкубка России по футболу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Матч между футболистами "Локомотива" и "Зенита" за Олимп - Суперкубок России была очень хорошей для начала сезона. Такое мнение ТАСС выразил в субботу после матча член совета директоров московского клуба Валерий Филатов.

Столичный "Локомотив" обыграл петербургский "Зенит" со счетом 3:2 в матче за Олимп - Суперкубок России. Встреча прошла в Москве на Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина в Петровском парке.

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"Игра не по времени года, она получилась очень серьезная, я не ожидал, что так хорошо будут выглядеть ребята: очень хорошая игра и отличный результат, - сказал Филатов. - Очевидно, и те, и другие хотели выиграть, это статусный матч, последние годы идет противостояние между "Зенитом" и "Локомотивом". Очень хорошее состояние у команды, несмотря на то, что чемпионат еще даже не начался. Для начала сезона это очень хорошее состояние, мне понравилось".

"От "Локомотива и дальше стоит ждать побед. А главные соперники в чемпионате все те же - "Зенит", "Краснодар", ЦСКА и "Спартак", очевидно", - добавил Филатов.

В первом туре чемпионата России "Локомотив" 15 июля дома сыграет с казанским "Рубином".

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Российский футбол
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