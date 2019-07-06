Живоглядов: "Локомотив" красочно обыграл "Зенит" в матче за Суперкубок России по футболу

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московский "Локомотив" завоевал Суперкубок России по футболу в красочном противостоянии с санкт-петербургским "Зенитом". Об этом журналистам после матча заявил защитник "Локомотива" Дмитрий Живоглядов.

В субботу "Локомотив" обыграл "Зенит" в матче за Суперкубок России со счетом 3:2. 25-летний Живоглядов в текущее трансферное окно перешел в "Локомотив" из "Уфы".

"Эмоции потрясающие, я давно хотел взять первый трофей, никаких сомнений в выборе клуба нет. Первый трофей в первой игре - что может быть лучше? Мы перевернули игру за счет характера, слова Юрия Павловича в перерыве тоже сыграли свою роль. Игра получилась зрелищной - сначала мы повели, потом они, но мы вырвали победу, так победа получилась даже более красочной", - сказал Живоглядов.

"После "Уфы" переключился на "Локо" уже полностью, сейчас настраиваюсь на следующие игры. Ребята из "Уфы" уже поздравили с трофеем", - добавил он.

"Локомотив" стал трехкратным обладателем трофея.