Кикнадзе считает, что ФК "Локомотив" будет гордиться подписанием контракта с Мурило

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" в будущем будет гордиться подписанием бразильского защитника Серкейры Мурило. Такое мнение ТАСС выразил генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе.

Мурило дебютировал в составе московского клуба в матче за Суперкубок России против петербургского "Зенита" (3:2).

"Мурило через два года будет игроком национальной сборной, в Бразилии и Европе его хорошо знают, - сказал Кикнадзе. - Это известный футболист, у которого хорошее будущее, я надеюсь, и в нашей команде. Сегодня, на мой взгляд, он сыграл очень прилично, посмотрим дальше, Юрий Павлович умеет встраивать футболистов в игру, думаю, что этим трансфером мы будем гордиться".