Футболист "Локомотива" Идову: команда может преподнести сюрпризы в Лиге чемпионов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сложная группа в Лиге чемпионов может позволить футболистам московского "Локомотива" преподнести сюрпризы. Об этом журналистам в субботу заявил защитник столичной команды Брайан Идову.

"Локомотив" по итогам прошлого сезона напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов. В прошлом сезоне "Локомотив" занял последнее, четвертое место на групповом этапе Лиги чемпионов, набрав три очка (одна победа, пять поражений) и не сумел выйти в плей-офф.

"У нас есть горький опыт прошлого сезона, но мы учимся на ошибках. Группа будет тяжелее, а чем хуже, тем лучше для нас, там мы сможем выжать из себя максимум и преподнести сюрпризы. Вспоминаю игры с ЦСКА, мы с ними на равных играли, обыгрывали их дома, а они обыгрывали "Реал" в прошлом сезоне Лиги чемпионов (1:0 и 3:0 - прим. ТАСС)", - сказал Идову.

В субботу "Локомотив" обыграл "Зенит" в матче за Суперкубок России со счетом 3:2.

"Не зря работали на сборах, плюс проявили характер. Такой шанс был выиграть Суперкубок, раньше бывали обидные поражения, и за счет огромного желания хотели взять трофей, начинать сезон так приятнее. В прошлом году мы начали с поражения, а сейчас эмоциональный заряд", - сказал Идову.

"Локомотив" стал трехкратным обладателем трофея.