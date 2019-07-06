Испанские баскетболистки сыграют с командой Франции в финале женского чемпионата Европы

БЕЛГРАД, 6 июля. /ТАСС/. Женская сборная Испании со счетом 71:66 обыграла команду Сербии в полуфинале чемпионата Европы по баскетболу. Игра проходила в Белграде.

Самыми результативными игроками встречи стали испанка Асту Ндур и сербка Елена Милованович, в активе которых по 17 очков.

В финале сборная Испании встретится с командой Франции, которая в полуфинале оказалась сильнее британок со счетом 63:56. Сербские баскетболистки сыграют в матче за третье место с командой Великобритании, обе встречи пройдут в воскресенье.

Ранее в субботу сборная России уступила команде Швеции со счетом 52:57 в матче за 5-6-е места первенства Европы и потеряла шансы на участие в Олимпийских играх 2020 года.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд впервые состоялся в 1938 году в Риме и завершился победой итальянской сборной. Действующими чемпионками Европы является сборная Испании.

Полуфиналисты турнира и две лучшие команды из числа проигравших в 1/4 финала получили право сыграть в квалификации к Олимпиаде 2020 года в Токио. Чемпионат Европы, который проходит в Сербии и Латвии, завершится 7 июля.