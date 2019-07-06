Около 1500 детей выполнят нормативы ГТО в военно-историческом лагере Астраханской области

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Около 1,5 тысяч детей, которые отдыхают в санатории "Астраханские зори", станут участниками фестиваля "Лето с ГТО". Об этом ТАСС сообщили в субботу в пресс-службе Министерства спорта и физической культуры Астраханской области.

"В рамках военно-исторического лагеря "Страна героев" в санатории "Астраханские зори" ребята в возрасте от 13 до 17 лет проходят строевую подготовку, учатся навыкам военной археологии, топографической, туристической подготовки, также они занимаются созданием видеороликов на историческую тематику. В рамках смены дети выполняют нормативы комплекса ГТО, были организованы площадки, ребятам было рассказано, что такое комплекс ГТО. Около 300 человек из первой смены уже выполнили нормативы, по окончании фестиваля они получат знаки отличия. Проект рассчитан на четыре смены, то есть около 1,5 тысяч детей выполнят нормативы", - сказали в пресс-службе.

"Мы делаем для детей праздник, чтобы нормативы ГТО для них были не только физической нагрузкой, но и веселым времяпрепровождением, ребята чувствуют себя счастливыми, они приобщились к этому делу, все прошло прекрасно, всем понравилось. Участие в торжественных мероприятиях принимали официальные лица, представители местных властей, заместитель министра спорта Астраханской области Антон Анашкин. Для ребят важно, что эти знаки позже помогут им при поступлении в вузы", - добавили в ведомстве.