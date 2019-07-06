Сборная ЮАР вышла в 1/4 финала Кубка африканских наций по футболу, победив египтян

ТАСС, 6 июля. Футболисты сборной ЮАР со счетом 1:0 победили команду Египта в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Турнир проходит в Египте.

Единственный мяч забил Тембинкоси Лорч (85-я минута).

В четвертьфинале сборная ЮАР сыграет с командой Нигерии, которая ранее в субботу обыграла команду Камеруна со счетом 3:2.

Сборная ЮАР один раз побеждала на турнире (1996), также на счету команды серебряные (1998) и бронзовые медали (2000). Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Камеруна. Больше всего побед на счету команды Египта (7).

В Кубке африканских наций стартовали 24 команды, турнир завершится 19 июля. Изначально местом проведения был выбран Камерун. В ноябре 2018 года страну лишили этого права из-за неподготовленности к турниру.