Новый сезон Футбольной национальной лиги стартует в воскресенье

По итогам прошлого сезона ФНЛ покинули петербургский "Зенит-2", новосибирская "Сибирь" и "Тюмень", а выбывший из Российской премьер-лиги (РПЛ) красноярский "Енисей" вернулся в ФНЛ. Калининградская "Балтика" и воронежский "Факел", по итогам прошлого сезона попавшие в зону вылета, останутся в лиге, поскольку выбывший из РПЛ "Анжи" не прошел лицензирование для участия в турнире, а победитель зоны "Восток" чемпионата Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Сахалин" отказался выступать в ФНЛ. Повышение в классе в чемпионате ПФЛ заработали "Чайка" (Ростовская обл.), нижнекамский "Нефтехимик", московское "Торпедо" и ивановский "Текстильщик".

Особое внимание из новичков лиги привлекает "Торпедо" - в межсезонье клуб возглавил рекордсмен по количеству матчей в составе сборной России Сергей Игнашевич (на счету защитника, завершившего карьеру после чемпионата мира - 2018, 127 игр). В сезоне-2017/18 он входил в тренерский штаб молодежной команды московского ЦСКА. По словам 39-летнего тренера, минимальная задача "Торпедо" - закрепиться в ФНЛ, он также намекнул на то, что готов вывести клуб в РПЛ.

Самым скандальным клубом оказался еще один новичок ФНЛ - "Чайка", в конце прошлого сезона клуб оказался замешан в истории, связанной с договорным матчем против новороссийского "Черноморца". Еще один скандал разгорелся после того, как стало известно, что "Чайка" будет проводить домашние матчи следующего сезона на "Ростов-Арене", где своих соперников в РПЛ принимает местный "Ростов". Активные фанаты "Ростова" выразили недовольство тем, что болельщики "Чайки" будут во время матчей своей команды размещены на их секторах. После этого президент клуба Андрей Чайка в интервью порталу "Чемпионат" заявил, что не станет отвечать на данное заявление болельщиков, назвав тех, кто составлял обращение, "больными людьми".

В связи с этим "Ростов" обратился к главе Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову с просьбой оценить действия руководства ФК "Чайка" на заседании комитета по этике, а также применить меры в отношении руководителей клуба. Кроме того, ранее в социальных сетях представитель "Чайки" опубликовал оскорбительный комментарий в адрес болельщиков "Ростова", на что клуб РПЛ также обратил внимание в обращении к главе российского футбола.

Фавориты сезона

Одним из основных претендентов на повышение в классе по итогам сезона-2019/20 считается "Нижний Новгород", главным тренером которого является Дмитрий Черышев. Как заявил ТАСС министр спорта Нижегородской области Сергей Панов, перед клубом стоит цель выйти в РПЛ. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в турнирной таблице, а в стыковых матчах уступила место в РПЛ самарским "Крыльям Советов".

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал также говорил о том, что перед командой "СКА-Хабаровск" поставлена задача по возвращению в РПЛ. В межсезонье клуб, занявший по итогам прошлого сезона седьмое место, провел активную трансферную кампанию, подписав ряд новых футболистов.

Пристальное внимание будет обращено и к футбольному клубу "Чертаново", который известен воспитанниками своей академии. В прошедшем сезоне команда заняла пятое место в турнирной таблице первенства ФНЛ и набрала 61 очко, отставание от четвертой строчки, дающей право принять участие в стыковых матчах за выход в РПЛ, составило всего один балл. В межсезонье "Чертаново" провел спарринг со сборной России, уступив со счетом 0:6, а также разгромил английский "Шеффилд" со счетом 7:0 в товарищеском матче.

Помимо этого, обращают на себя внимание волгоградский "Ротор", "Енисей", ярославский "Шинник", калининградская "Балтика", подмосковные "Химки" и воронежский "Факел", генеральным директором которого на днях стал Роман Асхабадзе, работавший ранее на аналогичной должности в московском "Спартаке".

Девять из десяти матчей первого тура состоятся 7 июля. В воскресенье пройдут встречи "СКА-Хабаровск" - "Шинник", "Луч" (Владивосток) - "Химки", "Нижний Новгород" - "Томь" (Томск), "Текстильщик" - "Енисей", "Мордовия" - "Нефтехимик", "Авангард" (Курск) - "Ротор", "Чайка" - "Чертаново", "Факел" - "Торпедо", "Балтика" - "Спартак-2". Еще одна игра состоится 9 июля, в ней "Армавир" примет "Краснодар-2".