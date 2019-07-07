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Сборные по футболу

Глава Ассоциации футбола Египта подал в отставку после вылета сборной из Кубка Африки

Кроме того, после поражения в 1/8 финала домашнего турнира был уволен тренерский штаб сборной во главе с мексиканцем Хавьером Агирре

ТАСС, 7 июля. Глава Ассоциации футбола Египта (EFA) Хани Або Рида ушел в отставку после того, как национальная сборная страны проиграла в 1/8 финала Кубка африканских наций, который проходит в Египте. Об этом сообщил египетский портал KingFut.

В субботу футболисты сборной Египта проиграли команде ЮАР со счетом 0:1 в матче 1/8 финала Кубка африканских наций.

Также отмечается, что после поражения был уволен тренерский штаб команды во главе с мексиканцем Хавьером Агирре, который возглавил сборную Египта после чемпионата мира - 2018. После поражения от южноафриканцев 60-летний Агирре полностью взял вину за провальное выступление на домашнем турнире. Под руководством Агирре египтяне провели 12 матчей, одержав девять побед и потерпев два поражения, еще одна встреча завершилась вничью. Контракт мексиканца был рассчитан до 2022 года.

Египет в пятый раз принимает Кубок африканских наций (1959, 1974, 1986, 2006, 2019), впервые сборная страны не смогла завоевать медали домашнего турнира - трижды команда выигрывала чемпионат и один раз становилась третьей. Кроме того, хозяева первенства являются рекордсменами по количеству побед в континентальных чемпионатах, египтяне выигрывали Кубок африканских наций семь раз.

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