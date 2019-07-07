Бразильский боец Масвидаль одержал самую быструю победу в UFC

ТАСС, 7 июля. Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
В ночь на воскресенье по московскому времени 34-летний Масвидаль нокаутировал 34-летнего американца Бена Аскрена на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе за пять секунд.
5 Seconds Flying Knee KO!⏱— FightBreak.com (@Fightbrk) 7 июля 2019 г.
Masvidal def. Askren
Fastest KO in UFC History
Title Shot Earned ✅
#UFC239
RT: @ImShannonTho pic.twitter.com/FCp3i78wyQ
Предыдущее достижение принадлежало американцу Дуану Людвигу, который 16 января 2006 года за 6 секунд нокаутировал канадца Джонатана Гуле.
В активе Масвидаля 34 победы и 13 поражений. Аскрен потерпел первое поражение в карьере, на его счету 19 побед в ММА.