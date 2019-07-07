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ММА

Бразильский боец Масвидаль одержал самую быструю победу в UFC

Бразилец за пять секунд нокаутировал американца Бена Аскрена на турнире в Лас-Вегасе
Хорхе Масвидаль AP Photo/Eric Jamison
Описание
Хорхе Масвидаль
© AP Photo/Eric Jamison

ТАСС, 7 июля. Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Хорхе Масвидаль одержал самую быструю победу в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

В ночь на воскресенье по московскому времени 34-летний Масвидаль нокаутировал 34-летнего американца Бена Аскрена на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе за пять секунд.

Предыдущее достижение принадлежало американцу Дуану Людвигу, который 16 января 2006 года за 6 секунд нокаутировал канадца Джонатана Гуле.

В активе Масвидаля 34 победы и 13 поражений. Аскрен потерпел первое поражение в карьере, на его счету 19 побед в ММА.

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