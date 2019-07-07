Гольф-турнир стартовал в Екатеринбурге в преддверии международной выставки ИННОПРОМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Так называемый нулевой день международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, открылся гольф-турниром INNOPROM GOLF CHALLENGE, всего в соревновании участвуют около 250 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-служба соревнований.

"В этом году в турнире принимают участие более 250 гостей. Турнир посетили представители порядка 10 стран", - сказали в пресс-службе.

Как пояснил журналистам директор Pine Creek Golf Club Олег Кустиков, турнир с каждым годом становится более массовым. "Он проводится четвертый год подряд, в этом году прекрасная погода, в прошлом году был дождь. Интересный формат сегодняшней игры - надо доигрывать каждый мяч. Турнир будем проводить и дальше", - сказал он.

По его словам, в турнире участвуют 18 команд, каждая состоит из четырех человек (три любителя и профессионал).

Среди почетных участников и гостей INNOPROM GOLF CHALLENGE - 2019 - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, чрезвычайный и полномочный посол Турции в России Мехмет Самсара, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов и другие.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.