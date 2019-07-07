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ММА

Отец чемпиона UFC Нурмагомедова считает, что его сын мог бы провести бой с Нейтом Диасом

Ранее американец пытался устроить потасовку с Нурмагомедовым на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе
Хабиб Нурмагомедов Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Хабиб Нурмагомедов
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов мог бы в будущем провести поединок с американцем Нейтом Диасом. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал отец и тренер россиянина Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее Диас пытался устроить потасовку с Нурмагомедовым на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе.

"С Диасом можно было бы подраться, - сказал Нурмагомедов-старший. - Этот бой не нужно было бы раскручивать, здесь есть противостояние. Однажды мы с Диасоом уже и подрались [вне клетки]".

Команды Нурмагомедова и Диаса уже устраивали драку в 2015 году.

Ближайший поединок россиянин проведет 7 сентября в Абу-Даби против американца Дастина Порье.

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