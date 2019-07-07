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Бокс

Российские боксеры Бивол и Кузьмин проведут поединки в сентябре в США

Бивол владеет титулом чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, Кузьмин - интерконтинентальным титулом WBA в супертяжелом весе

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Поединки российских боксеров Дмитрия Бивола и Сергея Кузьмина запланированы на сентябрь в США. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсменов Вадим Корнилов.

"Поединки Бивола и Кузьмина планируются в сентябре в США", - сказал Корнилов.

Бивол владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. Всего на его счету 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

Кузьмин владеет интерконтинентальным титулом чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. В его активе 15 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Еще один бой признан несостоявшимся.

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