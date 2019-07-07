Экипаж Шибалова стал вторым на первом этапе ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

ТАСС, 7 июля. Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова финишировал вторым на первом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Он проехал спецучасток от Иркутска до Байкальска длиной 51 км за 35 минут 28 секунд.
Победу на этапе одержал экипаж белоруса Сергея Вязовича (МАЗ), который преодолел дистанцию за 34 минуты 32 секунды. Третье место занял его соотечественник Алексей Вишневский на МАЗе (отставание - +2.36). Экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова финишировал четвертым (+3.27), Сергея Куприянова - восьмым (+4.35), Айрата Мардеева - 12-м (+8.31). Болеслав Левицкий (ГАЗ) показал 11-й результат (+6.47), Михаил Шкляев (ГАЗ) - 15-й (+11.59).
В зачете внедорожников лучшее время показал катарец Нассер Аль-Аттия ("Тойота"), преодолевший дистанцию за 29 минут 24 секунды. Вторым стал француз Жером Пелише ("Оптимус", +2.32), третьим - представитель Саудовской Аравии Разид Аль-Раджи ("Тойота", +3.09). Лучшим из россиян стал Сергей Успенский ("Ниссан"), финишировавший на 11-м месте (+5.57).
В зачете мотоциклистов и квадроциклистов первое место занял аргентинец Кевин Бенавидес ("Хонда") - 30.51. Вторым финишировал аргентинец Лусиано Бенавидес (КТМ, +0.36), третьим - француз Ксавьер Ричард де Султре ("Ямаха", +0.51). Россиянин Александр Максимов ("Ямаха") показал 16-й результат (+9.12), Анастасия Нифонтова ("Хускварна") - 22-й (+17.45).
Спортивный маршрут гонки составляет 3500 километров, финиширует ралли 16 июля в китайском Дуньхуане. Всего участники преодолеют 10 этапов.