Экипаж Шибалова стал вторым на первом этапе ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

ТАСС, 7 июля. Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова финишировал вторым на первом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Он проехал спецучасток от Иркутска до Байкальска длиной 51 км за 35 минут 28 секунд.

Победу на этапе одержал экипаж белоруса Сергея Вязовича (МАЗ), который преодолел дистанцию за 34 минуты 32 секунды. Третье место занял его соотечественник Алексей Вишневский на МАЗе (отставание - +2.36). Экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова финишировал четвертым (+3.27), Сергея Куприянова - восьмым (+4.35), Айрата Мардеева - 12-м (+8.31). Болеслав Левицкий (ГАЗ) показал 11-й результат (+6.47), Михаил Шкляев (ГАЗ) - 15-й (+11.59).