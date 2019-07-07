Гендиректор "Зенита": тренерский штаб сделает выводы из поражения в матче за Суперкубок

"Зенит" проиграл "Локомотиву" в матче за Суперкубок России со счетом 2:3. Встреча прошла в субботу в Москве.

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Тренерский штаб петербургского "Зенита" сделает все необходимые выводы после поражения команды в матче за Олимп - Суперкубок России по футболу. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Александр Медведев.

"Игра получилась интересная, результативная, - сказал Медведев. - Нельзя забывать, что это начало сезона, команды только выходят из под нагрузок, которые были на сборах, - что в "Локомотиве", что в "Зените". Функционально команды были далеки от идеальной формы, но мне кажется, что отличило этот матч, так это желание играть на победу".

"Оставалось около 10 минут (на 79-й и 82-й минутах "Локомотив" забил два мяча - прим. ТАСС) и за это время "Зенит" упустил победу. Любой трофей важен, но самое главное - чемпионат - у нас начинается на следующих выходных. Уверен, что будут сделаны все необходимые выводы по организации игры и действиям футболистов", - добавил гендиректор петербургского клуба.

"Был почти полный стадион, хорошая обстановка. Дан хороший старт сезону", - резюмировал он.

В первом туре чемпионата России сезона-2019/20 "Зенит" 14 июля в Санкт-Петербурге сыграет с дебютантом премьер-лиги "Тамбовом". Начало встречи - 19:00 мск.