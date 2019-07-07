Мужская сборная России по регби-7 проиграла японцам в полуфинале Универсиады

ТАСС, 7 июля. Мужская сборная России по регби-7 уступила команде Японии в полуфинальном матче на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Встреча закончилась со счетом 14:0 в пользу японских регбистов. В матче за бронзу россияне встретятся с французами, которые в полуфинале уступили представителям ЮАР (0:5). Финал и игра за третье место пройдут позднее в воскресенье.

На групповом этапе восемь команд были разделены на две группы. Две лучшие команды из каждой группы вышли в полуфинал турнира. На групповом этапе россияне обыграли представителей ЮАР (17:14) и Румынии (33:5), но уступили команде Аргентины (14:26).

Ранее регби-7 было представлено на Универсиаде-2013 в Казани, где мужская и женская сборные России завоевали золотые медали.

Соревнования в Неаполе завершатся 14 июля.