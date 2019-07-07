"Химки" разгромили "Луч" в матче первого тура нового сезона Олимп-ФНЛ

ТАСС, 7 июля. Подмосковный клуб "Химки" победил владивостокский "Луч" со счетом 5:2 в гостевом матче первого тура Олимп- Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В составе победителей голы забили Камран Алиев (13-я и 22-я минуты), Илья Кухарчук (45) и Дмитрий Каменщиков (90), на 57-й минуте мяч в свои ворота забил защитник "Луча" Алексей Аравин. За владивостокский клуб дублем отметился Саид Алиев (74, 84).

В следующем туре "Химки" 13 июля примут дома курский "Авангард", "Луч" в тот же день на выезде сыграет с "Краснодаром-2".

В другом матче первого тура "СКА-Хабаровск" дома проиграл ярославскому "Шиннику" со счетом 1:2. В составе гостей отличились Василий Алейников (13) и Эльдар Низамутдинов (58), у хозяев гол на счету Артемия Малеева (31). На 80-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "СКА-Хабаровска" Семен Матвийчук.

В следующем туре "Шинник" 13 июля дома сыграет с "Мордовией", "СКА-Хабаровск" в этот же день в гостях сразится со "Спартаком-2".