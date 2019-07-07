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Летняя Универсиада в Неаполе

Гимнастка Ахаимова стала второй в опорном прыжке на Универсиаде

Победила представительница Азербайджана Марина Некрасова

ТАСС, 7 июля. Российская гимнастка Лилия Ахаимова завоевала серебряную медаль в опорном прыжке на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

22-летняя россиянка показала результат 13,975 балла. Первое место заняла представительница Азербайджана Марина Некрасова (14,000). Замкнула тройку призеров россиянка Татьяна Набиева (13,925).

Ахаимова является серебряным призером чемпионата мира 2018 года в командных упражнениях, чемпионкой Европы 2018 года в команде, а также чемпионкой Универсиады 2017 года в команде, серебряным призером в опорном прыжке и бронзовым - в вольных упражнениях Студенческих игр - 2017. На Универсиаде этого года она завоевала бронзовую медаль в индивидуальном многоборье, а также серебро в команде.

24-летняя Набиева становилась чемпионкой мира (2010) в команде, двукратным серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, чемпионкой Европы (2010) в командном первенстве, серебряной и бронзовой медалисткой чемпионатов Европы. На Универсиаде этого года она завоевала серебряную медаль в командном первенстве.

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав четыре золотые, 11 серебряных и 12 бронзовых наград. Лидирует сборная Японии (12-8-4), второе место у команды Китая (9-2-0), на третьем месте находится сборная США (7-2-4).

Всемирная летняя Универсиада завершится 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония128424
2Китай92011
3США72413
4Россия4111227
5Южная Корея36615
6Италия351119
7Франция2417
8Тайвань2338
9Чехия2002
9ЮАР2002
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