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Футбол в России

"ВЭБ-Арена" в ближайшие два года может быть оборудована тепловыми пушками

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что работа по улучшению инфраструктуры стадиона ведется
"ВЭБ-Арена" Денис Тырин/ТАСС
Описание
"ВЭБ-Арена"
© Денис Тырин/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Стадион "ВЭБ-Арена" может быть оборудован тепловыми пушками в ближайшие два сезона. Об этом на встрече с болельщиками заявил генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев.

Домашний стадион ЦСКА был введен в эксплуатацию летом 2016 года. "ВЭБ-Арена" вмещает 30 тыс. зрителей.

"Мы ведем работу по улучшению инфраструктуры стадиона, - сказал Бабаев. - Самое важное - это обогрев. Крышу построить невозможно, а что касается тепловых пушек - это реально. Если не в этом сезоне, то в следующем это может быть сделано".

Также Бабаев прокомментировал летнюю трансферную кампанию армейцев. "Работа продолжается. Трансферное окно будет открыто до 2 сентября. Будем стараться усилить состав", - сказал он.

По итогам чемпионата России сезона-2018/19 ЦСКА занял четвертое место и завоевал право на выступление в групповом этапе Лиги Европы.

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