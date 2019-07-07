ЦСКА не будет проводить домашние матчи Лиги Европы по футболу в "Лужниках"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Московский ЦСКА домашние матчи Лиги Европы будет проводить на своем стадионе. Об этом на встрече с болельщиками рассказал генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.

В прошлом сезоне ЦСКА домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов играл в "Лужниках".

"В этот раз мы будем играть на "ВЭБ-Арене". В гостях хорошо, а дома лучше", - сказал Бабаев. На вопрос о том, возможно ли проведение дерби со "Спартаком" в "Лужниках", гендиректор ЦСКА предположил, что соперник не согласится.

По итогам прошедшего чемпионата России ЦСКА занял четвертое место и завоевал право на выступление в групповом этапе Лиги Европы. В первом туре чемпионата России сезона-2019/20 ЦСКА в Самаре сыграет с "Крыльями Советов" 14 июля.