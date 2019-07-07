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Летняя Универсиада в Неаполе

Гимнастка Набиева заняла второе место в упражнении на брусьях на Универсиаде

Победила японка Хитоми Хатакеда

ТАСС, 7 июля. Российская гимнастка Татьяна Набиева завоевала серебряную медаль в упражнении на разновысоких брусьях на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Россиянка набрала 13,900 балла. Первое место заняла японка Хитоми Хатакеда (14,000), третье - японка Асуко Терамото (13,800). Россиянка Ульяна Перебиносова упала со снаряда, она набрала 12,750 балла, заняв седьмое место.

24-летняя Набиева становилась чемпионкой мира (2010) в команде, двукратным серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира, чемпионкой Европы (2010) в командном первенстве, серебряной и бронзовой медалисткой чемпионатов Европы. На текущей Универсиаде она завоевала серебряную медаль в командном первенстве и бронзу в опорном прыжке.

Российская команда занимает четвертое место в медальном зачете, завоевав 4 золотые, 12 серебряных и 12 бронзовых наград. Лидирует сборная Японии (13-8-6), второе место у команды Китая (9-2-0), на третьем месте находится сборная США (7-2-4).

Всемирная летняя Универсиада завершится 14 июля.

Таблица медалей летней Универсиады-2019. Топ-10 стран
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Япония138627
2Китай92011
3США72413
4Россия4121228
5Южная Корея36615
6Италия351119
7Тайвань3339
8Франция2417
9Чехия2002
9ЮАР2002
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