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Мировой футбол

СМИ: Моуринью отказался от поста главного тренера "Гуанчжоу Эвергранд"

Китайский клуб предлагал португальцу зарплату в €30 млн в год

ТАСС, 7 июля. Португальский специалист Жозе Моуринью отказался подписывать контракт с китайским футбольным клубом "Гуанчжоу Эвергранд Таобао". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британский телеканал Sky Sports.

Сообщалось, что согласно условиям контракта, который китайская сторона предложила 56-летнему Моуринью, он бы ежегодно зарабатывал более €30 млн, а также получал бонусы и мог бы сам выбрать продолжительность соглашения. Это сделало бы его самым высокооплачиваемым футбольным тренером в истории.

В декабре 2018 года португальца уволили с поста главного тренера английского "Манчестер Юнайтед", который он тренировал с 2016 года. Под руководством Моуринью клуб выиграл Лигу Европы, Суперкубок Англии и Кубок футбольной лиги.

Моуринью также тренировал английский "Челси", испанский "Реал", итальянский "Интер", а также португальские клубы "Порту", "Бенфика" и "Униан Лейрия".

Теги
Моуринью, ЖозеМировой футбол
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