Россияне Красильников и Стояновский стали чемпионами мира по пляжному волейболу

Победа в турнире обеспечила сборной России лицензию на Олимпийские игры 2020 года. Общий призовой фонд турнира - $1 млн. Красильников и Стояновский получат $60 тыс. "Я пока не осознал, что стал чемпионом мира, все эти годы мы надеялись и мечтали выиграть этот титул", - сказал Стояновский после игры в интервью организаторам. "Спасибо, Гамбург, я счастлив, благодарю болельщиков за поддержку", - добавил Красильников.

Россияне в финале обыграли хозяев турнира Клеменса Виклера и Юлиуса Толе со счетом 19:21, 21:17, 15:11. В матче за бронзовые медали норвежцы Андерс Мол и Кристиан Сёрум победили американцев Три Борна и Трэвора Крэбба со счетом 19:21, 21:15, 15:10.

Российские пары Никита Лямин и Тарас Мыськив, а также Илья Лешуков и Константин Семенов не сумели пробиться в четвертьфинал. Максим Худяков и Игорь Величко не вышли в плей-офф. В женском турнире россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина выбыли на стадии четвертьфинала, Екатерина Бирлова и Евгения Уколова завершили выступление на стадии 1/16 финала.

Чемпионат мира по пляжному волейболу проходит каждые два года, первый турнир прошел в 1997 году. Российская пара впервые завоевала золото. В 2007 году россияне Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский стали серебряными призерами в швейцарском Гштаде, в 2017-м Красильников вместе с Никитой Ляминым завоевали бронзу чемпионата мира в Вене. Чаще всех побеждали бразильские спортсмены - семь раз.

22-летний Стояновский стал самым молодым чемпионом мира (22 года 9 месяцев), он перехватил это звание у бразильца Андре Штайна, который в 2017 году стал победителем в 22 года 11 месяцев. Красильникову 28 лет, он играет в паре со Стояновским с 2018 года, становился серебряным призером чемпионата Европы 2016 года в паре с Артемом Ярзуткиным. На Олимпийских играх 2016 года вместе с Константином Семеновым занял четвертое место.