Британский боксер Фьюри объявил, что проведет бой против Уайлдера 22 февраля

ТАСС, 7 июля. Британский боксер Тайсон Фьюри объявил дату проведения повторного поединка против американца Деонтея Уайлдера. Об этом сообщила в воскресенье британская газета The Mirror.

Поединок между боксерами назначен на 22 февраля 2020 года. По словам Фьюри, стороны подписали контракт на бой.

Первый поединок, который состоялся 1 декабря 2018 года, завершился вничью, американец дважды отправлял британца в нокдаун.

В послужном списке 30-летнего Фьюри - 28 побед (20 нокаутом), одна ничья, ни одного поражения. Фьюри стал первым боксером за 11 лет, нанесшим поражение украинцу Владимиру Кличко - в ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии он выиграл по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). Британец пропустил 2,5 года из-за проблем со здоровьем и наркотиками.

33-летний Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге - 41 победа (40 нокаутом) и одна ничья. Американец владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с 2015 года.