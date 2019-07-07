Федерация: Красильников и Стояновский будут претендовать на золото ОИ в пляжном волейболе

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российские спортсмены Вячеслав Красильников и Олег Стояновский будут претендовать на золотые медали Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по пляжному волейболу. Об этом ТАСС заявил вице-президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Андрей Горбенко.

Ранее Красильников и Стояновский стали чемпионами мира, став первой российской парой, добившейся такого результата.

Благодаря этой победе пара завоевала для сборной России лицензию на Олимпийские игры в Токио.

"Задачу выполнили. На Олимпийских играх Стояновский и Красильников будут бороться за золото. Они показали, что являются претендентами на высшие награды. Задача стоит, чтобы у нас было две олимпийских лицензии", - сказал Горбенко.