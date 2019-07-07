Волейболист Красильников заявил, что смог победить на ЧМ со Стояновским из-за психологии

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российские волейболисты Вячеслав Красильников и Олег Стояновский стали чемпионами мира благодаря психологическому настрою. Об этом заявил Красильников, чьи слова ТАСС предоставила пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

В воскресенье Красильников и Стояновский победили на чемпионате мира по пляжному волейболу в немецком Гамбурге, став первой российской парой, выигравшей турнир. Победа принесла российской сборной лицензию для выступления на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

"Пока еще не верим, что стали чемпионами мира, - сказал Красильников. - Хотя были уверены, что выиграем. Я старался держать игру под контролем и создавать хорошую психологическую атмосферу Олегу, чтобы он комфортно себя чувствовал. И это сработало, он в концовке подал пару эйсов, сделал пару блоков, и мы стали чемпионами мира".